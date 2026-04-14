Український політик і державний діяч, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що ці перемовини не можна вважати справжніми. Він розповів, як Володимир Путін намагається затягнути час, уникнути нового тиску і використати Дональда Трампа у власних інтересах.

Як Путін використовує тему переговорів і Трампа?

Те, що зараз називають переговорами про завершення війни, Яценюк не вважає справжнім мирним процесом. Він наголосив, що Москва не показує готовності до реальної угоди, а сама ця історія тягнеться вже понад рік як частина кремлівської гри.

До слова: у Кремлі заявили, що "територіальні розбіжності" між Росією та Україною нібито зводяться до "лічених кілометрів". Там також сказали, що мир можна встановити хоч "сьогодні", якщо Київ ухвалить "відомі рішення".

Розрахунок був у тому, що Україна відмовиться сідати за стіл із росіянами, а це посіє розкол між Києвом і Вашингтоном. Другий задум полягав у тому, щоб втягнути всіх у безкінечний процес, паралельно запускати ракети і дрони по Україні, заробляти на продажі енергоносіїв і вигравати час без нового раунду жорстких санкцій.

Те, що відбувається зараз, не має жодного стосунку до справжніх переговорів. Я називаю це своєрідною спецоперацією КДБ, організованою Путіним,

– наголосив Яценюк.

Головна мета цієї гри, за його словами, полягає не в домовленості з Україною, а в спробі вийти на окрему угоду зі Сполученими Штатами. Саме тому Путін постійно повертається до розмов про нібито досягнуті рамки чи домовленості з американцями і намагається показати, що ключ до завершення війни лежить не в Києві, а у Вашингтоні.

Путін хоче принизити президента Сполучених Штатів. Він хоче його перехитрити. Він говорить дуже приємні речі, але це не те, що він думає, і не те, що він робить,

– сказав він.

Так Кремль хоче не лише затягнути процес, а й зіграти на амбіціях Дональда Трампа, якого в Москві намагаються одночасно і задобрити, і використати. Для нього важливо показати, що він може нав'язувати свої правила і водночас послаблювати роль Сполучених Штатів як країни, яка веде за собою Захід.

Війна проти Ірану відволікає увагу від України

Іран він не відділяє від російської війни проти України, бо саме іранські дрони одними з перших почали вбивати українців. Тому для нього Москва і Тегеран – це не два окремі режими, а союзники, які діють в одному напрямку і підсилюють одне одного.

Дозвольте мені поставити знак рівності між російським і іранським режимами. Для мене КДБ і режим аятол – це одне й те саме,

– наголосив Яценюк.

Загострення на Близькому Сході б'є по Україні насамперед тим, що частина світової уваги відходить від російської агресії. Для Кремля це ще й пряма вигода, бо на тлі нової війни ростуть ціни на нафту, а отже Росія отримує додатковий ресурс саме в той момент, коли не припиняє тиск на Україну.

Ця війна відвернула увагу від України. Це абсолютно очевидно. А зростання цін на нафту – ще одна неочікувана вигода для Росії,

– сказав він.

Поки одна війна забирає на себе частину міжнародної уваги, Москва отримує більше простору для маневру. Це не змінює намірів Кремля, а лише дає йому ще один зручний фактор у затягуванні війни.

Останні новини про мирні переговори