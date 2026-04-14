Про це у коментарі російським пропагандистським ЗМІ заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Чому Росія має намір змінити підхід до переговорів?

У Кремлі наголосили, що ситуація на фронті наразі складається на користь Росії, тож підхід до мирних переговорів буде переглянуто.

Дійсно, СВО просувається, і в Києві прекрасно знають і усвідомлюють те, що в міру просування, у міру того, як ось ця позитивна для нас динаміка починає домінувати, то і, звичайно, скажімо так, ну і переговори будуть йти інакше,

– заявив Пєсков.

Важливо! Попри домовленості про "Великоднє перемир'я" атаки російських військ на фронті не вщухали – подекуди обстріли навіть посилились. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що подібне Путін планує повторити й на 9 травня, оскільки для Кремля "важливе усе, що пов'язане із цією датою". Шарп переконаний, що для Путіна було б цілком логічно вийти з ініціативою перемир'я на 9 травня.

