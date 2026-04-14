Украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, что эти переговоры нельзя считать настоящими. Он рассказал, как Владимир Путин пытается затянуть время, избежать нового давления и использовать Дональда Трампа в собственных интересах.

Как Путин использует тему переговоров и Трампа?

То, что сейчас называют переговорами о завершении войны, Яценюк не считает настоящим мирным процессом. Он отметил, что Москва не показывает готовности к реальному соглашению, а сама эта история тянется уже более года как часть кремлевской игры.

К слову: в Кремле заявили, что "территориальные разногласия" между Россией и Украиной якобы сводятся к "считанным километрам". Там также сказали, что мир можно установить хоть "сегодня", если Киев примет "известные решения".

Расчет был в том, что Украина откажется садиться за стол с россиянами, а это посеет раскол между Киевом и Вашингтоном. Второй замысел заключался в том, чтобы втянуть всех в бесконечный процесс, параллельно запускать ракеты и дроны по Украине, зарабатывать на продаже энергоносителей и выигрывать время без нового раунда жестких санкций.

То, что происходит сейчас, не имеет никакого отношения к настоящим переговорам. Я называю это своеобразной спецоперацией КГБ, организованной Путиным,

– подчеркнул Яценюк.

Главная цель этой игры, по его словам, заключается не в договоренности с Украиной, а в попытке выйти на отдельное соглашение с Соединенными Штатами. Именно поэтому Путин постоянно возвращается к разговорам о якобы достигнутых рамках или договоренностях с американцами и пытается показать, что ключ к завершению войны лежит не в Киеве, а в Вашингтоне.

Путин хочет унизить президента Соединенных Штатов. Он хочет его перехитрить. Он говорит очень приятные вещи, но это не то, что он думает, и не то, что он делает,

– сказал он.

Так Кремль хочет не только затянуть процесс, но и сыграть на амбициях Дональда Трампа, которого в Москве пытаются одновременно и задобрить, и использовать. Для него важно показать, что он может навязывать свои правила и одновременно ослаблять роль Соединенных Штатов как страны, которая ведет за собой Запад.

Война против Ирана отвлекает внимание от Украины

Иран он не отделяет от российской войны против Украины, потому что именно иранские дроны одними из первых начали убивать украинцев. Поэтому для него Москва и Тегеран – это не два отдельных режима, а союзники, которые действуют в одном направлении и усиливают друг друга.

Позвольте мне поставить знак равенства между российским и иранским режимами. Для меня КГБ и режим аятолл – это одно и то же,

– подчеркнул Яценюк.

Обострение на Ближнем Востоке бьет по Украине прежде всего тем, что часть мирового внимания отходит от российской агрессии. Для Кремля это еще и прямая выгода, потому что на фоне новой войны растут цены на нефть, а значит Россия получает дополнительный ресурс именно в тот момент, когда не прекращает давление на Украину.

Эта война отвлекла внимание от Украины. Это совершенно очевидно. А рост цен на нефть – еще одна неожиданная выгода для России,

– сказал он.

Пока одна война забирает на себя часть международного внимания, Москва получает больше пространства для маневра. Это не меняет намерений Кремля, а лишь дает ему еще один удобный фактор в затягивании войны.

