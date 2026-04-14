Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что именно сейчас тормозит переговорный процесс. Он ответил, почему Кремль подменяет понятие компромисса и чего на самом деле требует для так называемого мира.

Компромисс и российские требования на переговорах

Чаленко считает, что заявления о якобы небольших разногласиях между сторонами не отражают реального состояния переговоров. Такие месседжи, по его мнению, направлены прежде всего на американскую аудиторию, чтобы показать близость скорого соглашения.

К слову: Дмитрий Песков заявил, что "территориальные разногласия" между Россией и Украиной якобы сводятся к "считанным километрам". В Кремле также сказали, что мир можно установить хоть "сегодня", если Киев примет "известные решения".

Украина при этом не выходит из процесса и демонстрирует готовность продолжать переговоры.

Это не является фиксацией реального положения дел. Это просто в очередной раз попытка подыграть трампистам,

– подчеркнул Чаленко.

Тормозит этот процесс не Вашингтон, а Москва, которая не хочет принимать ни украинскую позицию по самым острым пунктам, ни часть американских подходов, в частности по территории Донецкой области.

Напомним! Кирилл Буданов заявил, что мирное соглашение с Россией могут заключить уже в ближайшее время. В то же время он признал, что обе стороны до сих пор держатся максималистских позиций, а Россия имеет стимул к договоренностям из-за больших расходов на войну.

Несмотря на это, движение в переговорах все же есть, и его видно хотя бы по обменам пленными и возвращению гражданских. Украина показывает, что готова искать решения и идти на компромиссы, но не принимать под видом мира старые кремлевские требования.

Переговоры тормозятся не потому, что американцы где-то стопорят, а потому, что россияне не хотят принимать ни украинскую позицию, ни американскую. Де-факто блокируют именно россияне,

– сказал он.

Проблема еще и в том, что в Москве сам смысл слова "компромисс" пытаются перевернуть. Там хотят подать как уступку даже отказ от еще более широкого захвата Украины. В Кремле дальше двигаются там, где им это позволяют, а когда получают жесткий ответ и болезненные удары, сразу появляются разговоры об энергетическом перемирии и новые дипломатические сигналы.

Компромисс – это не российский ультиматум. Для россиян компромисс – это, например, отказ от захвата всей территории Украины,

– подчеркнул политолог.

Когда за словом "мир" прячут то же требование согласиться на условия Кремля, никакого продвижения не будет. Поэтому для Украины важно не выходить из переговоров, но и не позволять подменять настоящий компромисс российским диктатом.

