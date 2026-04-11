Такие заявления сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передают росСМИ.
Что сказал Лавров о гарантиях безопасности для России?
Дипломат обратил внимание, что Европейский Союз, пытаясь присоединиться к переговорам, требует гарантий безопасности для Украины как ключевого элемента мирного урегулирования.
Однако, как утверждает Лавров, вопрос гарантий для России при этом не поднимается, что, по его мнению, делает невозможным завершение конфликта.
Никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть,
– высказался он.
Отдельно глава российского МИД поднял тему положения национальных меньшинств в Украине, назвав ее одной из важных в контексте переговоров. В частности, он вспомнил венгерскую общину и отметил, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Также Лавров традиционно сделал заявления о положении русскоязычного населения.
Кстати, опубликованные пленки разговоров свидетельствуют о том, что Сийярто говорил с Лавровым и о блокировании вступления Украины в ЕС. В то же время сам Сийярто заявил, что обнародованная информация на эту тему является якобы результатом вмешательства иностранных разведок в парламентские выборы в Венгрии.
На какие гарантии безопасности рассчитывает Украина?
Владимир Зеленский отмечает, что Украине необходимы четкие и надежные гарантии безопасности от западных союзников, чтобы исключить повторную агрессию со стороны России. По его словам,
Киев намерен расширить перечень средств противовоздушной обороны, а также рассматривает вариант размещения на своей территории американской военной базы или совместной базы с европейскими партнерами как дополнительный фактор сдерживания.
Президент также заявил, что государства-гаранты Будапештского меморандума, которые владеют ядерным оружием, должны были обеспечить Украине реальную защиту, а сама передача ядерного потенциала фактически стала обманом.
Сейчас над формированием системы гарантий безопасности работают руководитель ОП Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.