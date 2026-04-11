Такі заяви зробив глава російського МЗС Сергій Лавров, передають росЗМІ.
Що сказав Лавров щодо гарантій безпеки для Росії?
Дипломат звернув увагу, що Європейський Союз, намагаючись долучитися до переговорів, вимагає гарантій безпеки для України як ключового елемента мирного врегулювання.
Однак, як стверджує Лавров, питання гарантій для Росії при цьому не порушується, що, на його думку, унеможливлює завершення конфлікту.
Ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати,
– висловився він.
Окремо глава російського МЗС підняв тему становища національних меншин в Україні, назвавши її однією з важливих у контексті переговорів. Зокрема, він згадав угорську громаду та зазначив, що обговорював це питання з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Також Лавров традиційно зробив заяви щодо становища російськомовного населення.
До речі, опубліковані плівки розмов свідчать про те, що Сіярто говорив з Лавровим і про блокування вступу України до ЄС. Водночас сам Сіярто заявив, що оприлюднена інформація на цю тему є нібито результатом втручання іноземних розвідок у парламентські вибори в Угорщині.
На які гарантії безпеки розраховує Україна?
Володимир Зеленський наголошує, що Україні необхідні чіткі та надійні безпекові гарантії від західних союзників, аби унеможливити повторну агресію з боку Росії. За його словами,
Київ має намір розширити перелік засобів протиповітряної оборони, а також розглядає варіант розміщення на своїй території американської військової бази або спільної бази з європейськими партнерами як додатковий фактор стримування.
Президент також заявив, що держави-гаранти Будапештського меморандуму, які володіють ядерною зброєю, повинні були забезпечити Україні реальний захист, а сама передача ядерного потенціалу фактично стала обманом.
Нині над формуванням системи безпекових гарантій працюють керівник ОП Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Андрій Гнатов та заступник керівника ОП Сергій Кислиця.