Такі заяви зробив глава російського МЗС Сергій Лавров, передають росЗМІ.

Що сказав Лавров щодо гарантій безпеки для Росії?

Дипломат звернув увагу, що Європейський Союз, намагаючись долучитися до переговорів, вимагає гарантій безпеки для України як ключового елемента мирного врегулювання.

Однак, як стверджує Лавров, питання гарантій для Росії при цьому не порушується, що, на його думку, унеможливлює завершення конфлікту.

Ніхто в Євросоюзі жодного слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати,

– висловився він.

Окремо глава російського МЗС підняв тему становища національних меншин в Україні, назвавши її однією з важливих у контексті переговорів. Зокрема, він згадав угорську громаду та зазначив, що обговорював це питання з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто. Також Лавров традиційно зробив заяви щодо становища російськомовного населення.

До речі, опубліковані плівки розмов свідчать про те, що Сіярто говорив з Лавровим і про блокування вступу України до ЄС. Водночас сам Сіярто заявив, що оприлюднена інформація на цю тему є нібито результатом втручання іноземних розвідок у парламентські вибори в Угорщині.

