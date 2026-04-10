Об этом Буданов заявил в комментарии Bloomberg.
Что говорит Буданов о перспективе скорого окончания войны?
Кирилл Буданов считает, что мирное соглашение с Россией может быть подписано уже скоро.
Все они понимают, что война должна закончиться. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это будет долго,
– сказал Буданов Bloomberg 4 апреля.
Буданов признал, что до сих пор обе стороны придерживаются "максималистских" позиций в переговорах. У России, по его словам, есть определенный стимул для достижения соглашения.
"В отличие от нас, они тратят собственные деньги (на войну, – 24 Канал). Это огромные суммы – уже в триллионах", – добавил Буданов.
Буданов заявлял, что переговоры с Россией изменятся
Кирилл Буданов заявил, что на следующих переговорах с Россией Украина может услышать новую риторику, подкрепленную ударами по российской инфраструктуре.
Он также подчеркнул, что Украина должна использовать все доступные инструменты для достижения выгодного результата, ведь это напрямую влияет на ход переговоров и стратегическую ситуацию в целом.