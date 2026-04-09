В то же время трехсторонний формат переговоров с участием США временно поставили на паузу. Об этом он сообщил во время брифинга на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины, пишет "Укринформ".

Что рассказал о переговорах Буданов?

Кирилл Буданов сообщил, что во время следующего раунда переговоров с Россией украинская сторона может услышать "много нового". По его словам, атаки на нефтяные терминалы и другие объекты на территории России уже имеют влияние на переговорный процесс, хотя изменение позиции Кремля остается дискуссионным.

Он отметил, что такие действия не ослабляют, а наоборот – усиливают позицию Украины.

На следующих переговорах с ними, я думаю, мы услышим много чего нового. В любом случае это значительно усиливает нашу позицию и не делает ее слабой,

– заявил Буданов.

Глава ГУР также подчеркнул, что Украина должна использовать все доступные инструменты для достижения выгодного результата, ведь это напрямую влияет на ход переговоров и стратегическую ситуацию в целом.

Трехсторонние переговоры с Россией отложены: что сказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США временно отложены. Основной причиной стало изменение приоритетов Вашингтона, который сейчас сосредоточен на ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Зеленского, активное участие США является критически важным для этого формата, поэтому без полноценной вовлеченности американской стороны переговоры не могут происходить эффективно. В то же время он подчеркнул, что это временная пауза, а не отказ от диалога.

Президент также подчеркнул, что поддержка Украины не должна уменьшаться даже на фоне других глобальных кризисов. Речь идет, в частности, о военной помощи и поставках вооружения, которые остаются ключевыми для сдерживания агрессии.

Когда могут возобновить переговоры?