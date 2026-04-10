Об этом в совместном интервью корреспондентам Укринформа и Новини.LIVE заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов.
Ждать ли обмена на Пасху?
Буданов отметил, что сейчас с Россией продолжаются двусторонние контакты. Стороны обсуждают чувствительные вопросы, в том числе и обмен военнопленными.
Пока никаких обменов пленными не анонсировано, однако, говорит генерал, их проведение возможно как накануне, так и после праздника. Глава ОП выразил надежду, что это все же произойдет.
Мы надеемся. За день до или за день после, но можно ожидать. Мы все ожидаем,
– подчеркнул Буданов.
Важно! Россия согласилась на инициативу Украины относительно прекращении огня на Пасху. Режим тишины будет сохраняться с 16:00 11 апреля и до завершения 12 апреля 2026 года.
Какие недавно обмены провела Украина?
9 апреля после репатриационных мероприятий с Россией в Украину вернули тела 1 000 погибших украинских военнослужащих.
Ранее подобный обмен состоялся 26 февраля. Тогда также удалось вернуть на родину 1 000 тел.
Последний раз обмены военнослужащими с Россией состоялись 5 и 6 марта. В Украину вернулись 200 и 300 украинских защитников. Среди них – воины, что были в неволе год, и те, кто в плену с 2022 года.