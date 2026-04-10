Про це Буданов заявив у коментарі Bloomberg.

Що каже Буданов про перспективу швидкого закінчення війни?

Кирило Буданов вважає, що мирна угода з Росією може бути підписана вже незабаром.

Усі вони розуміють, що війна має закінчитися. Тому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це буде довго,

– сказав Буданов Bloomberg 4 квітня.

Буданов визнав, що досі обидві сторони дотрмуються "максималістських" позицій у переговорах. У Росії, за його словами, є певний стимул для досягнення угоди.

"На відміну від нас, вони витрачають власні гроші (на війну, – 24 Канал). Це величезні суми – вже у трильйонах", – додав Буданов.

