Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о рисках для урожая и призывают соблюдать правила безопасности.
В каких областях ожидается непогода?
В Украине в ночь на 15 апреля синоптики прогнозируют опасные заморозки, которые могут нанести ущерб сельскому хозяйству и создать дополнительные риски для населения.
Температура воздуха и почвы в отдельных регионах опустится до 5 градусов мороза, из-за чего в большинстве областей объявлен I и II уровни опасности.
- Львовская область
В регионе прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 0 – 5 градусов мороза. Это может негативно повлиять на раннецветущие деревья, в частности сады. Осадков не ожидается, однако ночь будет холодной.
- Ровенская область
Здесь ожидаются заморозки в воздухе до 3 градусов мороза, объявлен оранжевый уровень опасности. Это означает повышенный риск для растений и возможные осложнения для хозяйств.
- Житомирская область
Синоптики прогнозируют заморозки в воздухе 0 – 5 градусе мороза, что соответствует желтому уровню опасности. Температура может резко снизиться ночью, но днем ожидается потепление.
- Винницкая область
В регионе прогнозируют одни из самых сильных заморозков – до 5 градусов мороза в воздухе. В Виннице температура опустится до 2 градусов мороза, тогда как днем воздух прогреется до 16 – 20 градусов тепла.
- Волынская область
В Луцке ночью прогнозируют заморозки 0 – 2 градуса мороза, а по области температура может опускаться до 3 градусов мороза. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности. Больше всего могут пострадать раннецветущие деревья и огородные культуры.
Местным жителям советуют заранее позаботиться о защите растений, ведь даже кратковременное похолодание способно нанести вред.
- Черновицкая область
В Черновцах ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса мороза, несмотря на в целом сухую и спокойную погоду.
- Полтавская область
На Полтавщине прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0 – 2 градуса мороза. Уровень опасности – желтый.
- Кировоградская область
В регионе также ожидаются заморозки. В городе прогнозируют заморозки от 0 до 2 градусов мороза. В области они будут немного больше – от 0 до 3 градусов мороза.
- Николаевская область
Здесь прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0 – 3 градуса мороза, что уже соответствует повышенному уровню опасности. В то же время днем температура будет подниматься до 14 – 19 градусов тепла.
В самом Николаеве ночью ожидается до 2 градусов мороза. Такие перепады температур особенно опасны для аграрного сектора.
- Закарпатье и северо-восток
Эти регионы станут исключением из общей погодной тенденции. Здесь заморозки или не прогнозируются, или будут значительно слабее. Это объясняется особенностями климата и циркуляции воздушных масс.
Поэтому риски для сельского хозяйства в этих областях остаются минимальными.
Как действовать во время заморозков?
Во время резкого похолодания стоит особенно внимательно относиться к использованию обогревательных приборов, ведь возрастает риск пожаров. Не следует оставлять электрообогреватели без присмотра или использовать их для сушки вещей, поскольку это может привести к возгоранию.
Важно проверить состояние электросети и печей, чтобы избежать короткого замыкания или аварийных ситуаций. Также не стоит перегружать электросеть большим количеством приборов одновременно. Отдельное внимание следует уделить безопасности в доме – легковоспламеняющиеся предметы нужно держать подальше от источников тепла.
Владельцам хозяйств рекомендуют позаботиться о защите растений, ведь заморозки могут существенно повредить будущий урожай.
Какой погоды ждать в ближайшие дни?
В Украине в ближайшие дни ожидается постепенное ухудшение погодных условий, несмотря на общее повышение температуры. Уже 16 апреля на крайнем западе страны прогнозируют умеренные дожди, местами возможны грозы и туманы в ночные и утренние часы.
По словам синоптика Игоря Кибальчича, более ощутимое ухудшение погоды начнется 18 – 19 апреля. В этот период дожди накроют южные регионы и Крым, а также усилится ветер. В центральных, восточных и южных областях ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 18 апреля составит +5...+10 градусов, а днем поднимется до +14...+20 градусов. Прохладнее всего будет в Крыму, где днем прогнозируют лишь +9...+14 градусов.
В воскресенье, 19 апреля, дождливая и ветреная погода сохранится преимущественно на юге страны, тогда как в других регионах существенных осадков не ожидается. В то же время температура воздуха продолжит расти и днем будет достигать +16...+21 градуса, хотя на крайнем юге будет оставаться ниже.