Соответствующую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.
Когда и как ухудшится погода?
По данным синоптика, на фоне повышения температурных значений 16 апреля умеренные дожди вернутся к крайнему западу. В течение дня они могут сопровождаться грозой, в ночные и утренние часы возможен туман.
Ощутимое ухудшение погоды начнется уже 18– 19 апреля, в субботу дождь возможен в южных регионах и в Крыму, в центральных, восточных и южных областях возможны сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью 18 апреля будет колебаться в пределах +5...+10 градусов, в течение дня ожидается повышение до +14...+20 градусов, а вот прохладнее всего будет в Крыму, там прогнозируют +9...+14 градусов.
Дождливая и ветреная погода сохранится в южных регионах и в воскресенье. В других частях страны существенных осадков не будет. В южных областях также возможны сильные порывы ветра, со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
В ночные часы столбики термометров будут показывать в диапазоне +8...+13 градусов, в течение дня ожидается повышение температурных значений до +16...+21 градусов, на крайнем юге прогнозируют +9...+14 градусов.
Что прогнозировали синоптики ранее?
В целом в начале недели будет преобладать прохладная погода с заморозками и умеренными дневными температурами. Но ближе к выходным будет ощутимое потепление и более стабильные погодные условия.
На прошлой неделе в части областей выпал в части областей Украины, однако сильных снегопадов в апреле уже не будет, поскольку такая интенсивность маловероятна из-за текущей синоптической ситуации в Украине.
К слову, заметим, что грозы образуются в период повышенных температурных значений благодаря поступлению теплой воздушной массы. В основном это явление также сопровождается шквалами и ливнями.