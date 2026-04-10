Как отмечает синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Каналу, из-за войны прогнозирование таких явлений существенно усложнилось.

Будут ли грозы в ближайшее время?

Грозы являются типичными для более теплого периода, когда в атмосфере формируются соответствующие процессы. В частности, они возникают из-за поступления теплой воздушной массы, которая вызывает активные конвективные явления.

Сейчас же в Украине преобладает прохладная погода, которая не способствует формированию гроз. Именно поэтому в ближайшие дни их не прогнозируют даже в краткосрочной перспективе.

В то же время специалист отмечает: грозы могут появляться вместе с сопутствующими опасными явлениями, такими как шквалы и ливни. Однако для этого нужны значительно более высокие температуры, чем те, что наблюдаются сейчас.

Почему грозы трудно спрогнозировать?

Иван Семилит объясняет, что сегодня прогнозирование гроз стало значительно сложнее, чем раньше. До полномасштабной войны в Украине работали радиолокационные установки, которые позволяли отслеживать формирование грозовых облаков в режиме реального времени. Однако эти системы были уничтожены россиянами еще в начале вторжения 24 февраля 2022 года. Поэтому метеорологи фактически потеряли возможность точно определять места возникновения гроз.

Кроме того, пока отсутствует аэрозондирование – метод, который позволяет исследовать состояние атмосферы на разных высотах. Без этих данных синоптики не могут полноценно анализировать процессы, приводящие к образованию гроз.

В результате специалисты вынуждены полагаться преимущественно на синоптические карты и спутниковые снимки. Они позволяют видеть развитие погодных явлений только в реальном времени, но не позволяют делать долгосрочные прогнозы.

Именно поэтому сегодня грозы можно предсказать максимум за 2 – 3 суток. Прогнозы на неделю вперед в этом случае остаются ненадежными, ведь это скоротечные атмосферные явления.

