Местами возможно налипание мокрого снега и гололедица, поэтому стоит быть осторожными. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Станет ли меньше осадков?

В четверг, 9 апреля, погода еще будет влажной и прохладной. В Украине пройдут дожди, в западных и северных областях будет преимущественно мокрый снег. Кое-где ожидается налипание мокрого снега и возникновение гололеда.

Местами будет порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит в диапазоне -2...+3 градусов, днем она будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, в районе Карпат синоптик прогнозирует около 0 градусов.

В пятницу, 10 апреля, существенных осадков в Украине не прогнозируют. Только в Карпатах и северной части выпадет незначительный снег, мокрый снег. Синоптик отмечает, что местами такие осадки будут сопровождаться дождем.

В ночные часы температура воздуха составит -3...+2 градусов, в течение дневного времени ожидаются колебания в пределах +3...+8 градусов, в южных областях будет теплее, там прогнозируют +8...+11 градусов.

В субботу, 11 апреля, за исключением западных областей, выпадет незначительный дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов, днем – +4...+9 градусов, в южной части и на Закарпатье ожидается +9...+12 градусов.

В воскресенье, 12 апреля, в южных и западных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью температура воздуха составит -2...+3 градусов, днем будет +5...+10 градусов, в южной части - +9...+12 градусов.

