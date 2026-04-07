Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какие условия прогнозируют синоптики?
По данным синоптиков, с 8 по 10 апреля на территории Украины пройдут незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер в основном будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Обратите внимание! В течение 8 апреля в западной части страны местами возможны сильные порывы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в течение суток в период с 8 по 9 апреля составит от 1 до 8 градусов тепла. Но замечают, что в ночные часы на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки от 0 до 3 градусов мороза.
Подобные погодные условия предусматривают в северо-восточной части 8 апреля и в большинстве западных, восточных, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях 9 апреля. Уже 10 апреля заморозки возможны во всех областях.
Как изменится погода?
В общем, как объяснял представитель Укргидрометцентра Иван Семилит, апрель на территории Украины в 2026 году ожидается в пределах климатической нормы. Речь идет как о температурных показателях, так и о количестве осадков.
Заметим, что ощутимое повышение температур вполне возможно в апреле, согласно климатической характеристике. Впрочем, текущие прогнозы не свидетельствуют о подобном изменении синоптической ситуации в ближайшее время.
Напомним, сообщали, что перед Пасхой температурные значения в Украине снизятся. Более того, в ночные часы будут возможны заморозки, в дневное время также пока ожидаются прохладные условия.