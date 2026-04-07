Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Які умови прогнозують синоптики?
За даними синоптиків, з 8 по 10 квітня на території України пройдуть незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер здебільшого рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Зверніть увагу! Впродовж 8 квітня у західній частині країни подекуди можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура повітря протягом доби в період з 8 по 9 квітня становитиме від 1 до 8 градусів тепла. Але зауважують, що у нічні години на поверхні ґрунту і в повітрі можливі заморозки від 0 до 3 градусів морозу.
Подібні погодні умови передбачають у північно-східній частині 8 квітня та у більшості західних, східних, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях 9 квітня. Вже 10 квітня заморозки можливі у всіх областях.
Як зміниться погода?
Загалом, як пояснював представник Укргідрометцентру Іван Семиліт, квітень на території України у 2026 році очікується в межах кліматичної норми. Ідеться як про температурні показники, так і про кількість опадів.
Зауважимо, що відчутне підвищення температур є цілком можливим у квітні, згідно з кліматичною характеристикою. Утім, поточні прогнози не свідчать про подібну зміну синоптичної ситуації найближчим часом.
Нагадаємо, повідомляли, що перед Великоднем температурні значення в Україні знизяться. Ба більше, у нічні години будуть можливі заморозки, у денний час також наразі очікуються прохолодніші умови.