Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
К теме Украину засыпает снегом: аномальная непогода накрыла север и запад: в
Какой прогноз погоды в Украине на 8 апреля?
Будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду, в западных, Винницкой и Житомирской областях днем местами порывы 15 – 20 метров на секунду.
Температура ночью +1...+6 градусов (на поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе заморозки 0...-3); днем +4...+9. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 0...-3.
Неуютную погоду в Украине будет предопределять тыловая часть циклона с центром к востоку от нашей территории. На высотах будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений,
– объяснили в Укргидрометцентре.
Какая погода будет в Киеве 8 апреля?
Также облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров на секунду.
Температура по области ночью +1...+6 (на поверхности почвы заморозки 0...-3); днем +4...+9; в Киеве ночью +1...+3; днем +6...+8.
Погода в областных центрах
- Киев +6...+8
- Ужгород +6...+8
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +6...+8
- Ровно +6...+8
- Житомир +6...+8
- Винница +6...+8
- Одесса +8...+10
- Николаев +7...+9
- Херсон +7...+9
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +6...+8
- Сумы +7...+9
- Полтава +6...+8
- Днепр +7...+9
- Запорожье +8...+10
- Донецк +8...+10
- Луганск +9...+11
- Харьков +6...+8
Прогноз погоды в Украине на 8 апреля / Укргидрометцентр
В Украине ощутимо холодает
В Киеве несколько дней подряд шел град град. А с 7 по 9 апреля в Украине ожидаются заморозки на почве и в воздухе.
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью 24 Каналу назвал такие колебания температуры нормальными. Ведь весна – это все же переходный сезон.