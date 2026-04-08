Місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледиця, тому варто бути обачними. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Чи поменшає опадів?

У четвер, 9 квітня, погода ще буде вологою та прохолодною. В Україні пройдуть дощі, у західних та північних областях буде переважно мокрий сніг. Подекуди очікується налипання мокрого снігу та виникнення ожеледиці.

Місцями буде поривчастий вітер. Температура повітря вночі становитиме в діапазоні -2...+3 градусів, вдень вона коливатиметься в межах +2...+7 градусів, у районі Карпат синоптик прогнозує близько 0 градусів.

У п'ятницю, 10 квітня, істотних опадів в Україні не прогнозують. Тільки у Карпатах та північній частині випаде незначний сніг, мокрий сніг. Синоптик зауважує, що місцями такі опади супроводжуватимуться дощем.

У нічні години температура повітря становитиме -3...+2 градусів, впродовж денного часу очікуються коливання в межах +3...+8 градусів, у південних областях буде тепліше, там прогнозують +8...+11 градусів.

У суботу, 11 квітня, за винятком західних областей, випаде незначний дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі буде -3…+2 градусів, вдень – +4…+9 градусів, у південній частині і на Закарпатті очікується +9…+12 градусів.

У неділю, 12 квітня, у південних та західних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Уночі температура повітря становитиме -2…+3 градусів, удень буде +5…+10 градусів, у південній частині - +9…+12 градусів.

Як і коли зміниться погода?