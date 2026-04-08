Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня для УНІАН.
Дивіться також Холодно, дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 8 квітня
Коли покращиться погода в Україні?
Наталія Голеня повідомила, що прохолодні умови утримаються в Україні ще кілька днів, і вже у суботу, 11 квітня, можливе покращення. У такому разі температура повітря може зрости і становити від 8 до 10 градусів тепла.
За її словами, з неділі, 12 квітня, за попередніми оцінками, значення можуть зрости. Завдяки збільшенню прояснень опади, ймовірно, припиняться, а стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 13 градусів тепла.
Водночас метеорологиня зауважила, що ще у ранкові години може бути прохолодно, подекуди значення можуть бути в межах від 1 до 3 градусів тепла. Денні максимуми місцями можуть підвищитися до 15 градусів тепла.
Вона уточнила, що вже з наступного тижня, орієнтовно з 14 по 15 квітня, за попередніми прогнозами, температурний фон знову може стати "квітневим", значення можуть підвищитися і становити від 11 до 17 градусів тепла.
Повернемося в квітень. А так – у нас березнева погода найближчі п’ять діб,
– резюмувала вона.
Якою буде погода невдовзі?
Прохолодна погода, яка супроводжуватиметься дощами та мокрим снігом, утримається в Україні ще щонайменше найближчими днями. Також у нічні години можливі зниження температур до заморозків.
Денні температури наразі теж знизяться і становитимуть від 1 до 8 градусів тепла. Тільки у південних областях показники вночі коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, а вдень – від 7 до 13 градусів тепла.
До слова, синоптики також повідомляли, що весна загалом насамперед є перехідним сезоном між зимою та літом. Березень та квітень є мінливим місяцями, здебільшого ситуація стабілізується вже у травні.