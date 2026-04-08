Такую информацию сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня для УНИАН.

Когда улучшится погода в Украине?

Наталья Голеня сообщила, что прохладные условия сохранятся в Украине еще несколько дней, и уже в субботу, 11 апреля, возможно улучшение. В таком случае температура воздуха может вырасти и составить от 8 до 10 градусов тепла.

По ее словам, с воскресенья, 12 апреля, по предварительным оценкам, значения могут вырасти. Благодаря увеличению прояснений осадки, вероятно, прекратятся, а столбики термометров будут колебаться от 11 до 13 градусов тепла.

В то же время метеоролог отметила, что еще в утренние часы может быть прохладно, местами значения могут быть в пределах от 1 до 3 градусов тепла. Дневные максимумы местами могут повыситься до 15 градусов тепла.

Она уточнила, что уже со следующей недели, ориентировочно с 14 по 15 апреля, по предварительным прогнозам, температурный фон снова может стать "апрельским", значения могут повыситься и составлять от 11 до 17 градусов тепла.

Вернемся в апрель. А так – у нас мартовская погода ближайшие пять суток,

– резюмировала она.

