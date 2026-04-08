Такую информацию сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня для УНИАН.
Когда улучшится погода в Украине?
Наталья Голеня сообщила, что прохладные условия сохранятся в Украине еще несколько дней, и уже в субботу, 11 апреля, возможно улучшение. В таком случае температура воздуха может вырасти и составить от 8 до 10 градусов тепла.
По ее словам, с воскресенья, 12 апреля, по предварительным оценкам, значения могут вырасти. Благодаря увеличению прояснений осадки, вероятно, прекратятся, а столбики термометров будут колебаться от 11 до 13 градусов тепла.
В то же время метеоролог отметила, что еще в утренние часы может быть прохладно, местами значения могут быть в пределах от 1 до 3 градусов тепла. Дневные максимумы местами могут повыситься до 15 градусов тепла.
Она уточнила, что уже со следующей недели, ориентировочно с 14 по 15 апреля, по предварительным прогнозам, температурный фон снова может стать "апрельским", значения могут повыситься и составлять от 11 до 17 градусов тепла.
Вернемся в апрель. А так – у нас мартовская погода ближайшие пять суток,
– резюмировала она.
Какой будет погода вскоре?
Прохладная погода, которая будет сопровождаться дождями и мокрым снегом, сохранится в Украине еще как минимум в ближайшие дни. Также в ночные часы возможны снижение температур до заморозков.
Дневные температуры пока тоже снизятся и составят от 1 до 8 градусов тепла. Только в южных областях показатели ночью будут колебаться от 1 до 6 градусов тепла, а днем – от 7 до 13 градусов тепла.
К слову, синоптики также сообщали, что весна в целом прежде всего является переходным сезоном между зимой и летом. Март и апрель являются изменчивым месяцами, в основном ситуация стабилизируется уже в мае.