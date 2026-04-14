Відповідну інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі для Meteoprog.

Коли і як погіршиться погода?

За даними синоптика, на тлі підвищення температурних значень 16 квітня помірні дощі повернуться до крайнього заходу. Протягом дня вони можуть супроводжуватися грозою, у нічні та ранкові години можливий туман.

Відчутне погіршення погоди розпочнеться вже 18– 19 квітня, у суботу дощ можливий у південних регіонах і в Криму, у центральних, східних та південних областях можливі сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі 18 квітня коливатиметься в межах +5…+10 градусів, протягом дня очікується підвищення до +14…+20 градусів, а от найпрохолодніше буде у Криму, там прогнозують +9…+14 градусів.

Дощова та вітряна погода утримається у південних регіонах й у неділю. В інших частинах країни істотних опадів не буде. У південних областях також можливі сильні пориви вітру, зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть в діапазоні +8…+13 градусів, впродовж дня очікується підвищення температурних значень до +16…+21 градусів, на крайньому півдні прогнозують +9…+14 градусів.

