Синоптики ранее предупреждали о заморозках, мокрый снег и сильный ветер в ряде регионов. Видео непогоды опубликовали в местных телеграмм-каналах.
Что известно о граде в Киеве?
В Киеве на жилом массиве Теремки снова прошел град. Местные жители публикуют в соцсетях видео и фото, на которых видно, как улицы покрывает слой мелкого льда, несмотря на весенний период.
Подобные погодные явления наблюдаются не только в столице. Украину уже несколько дней подряд накрывает волна непогоды, которую сопровождают снег, дожди, град и заморозки.
В частности, еще в ночь на 8 апреля в западных и северных областях резко ухудшилась погода. В частности, на Закарпатье, Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях выпал снег, а температура местами опустилась до около нуля градусов. В Киеве тогда также наблюдали мокрый снег и град в разных районах города. Кроме того, синоптики предупреждали о сильном северо-западном ветре со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.
В Карпатах ситуация была еще сложнее – там температура воздуха снижалась до -7 градусов. В популярных туристических местах, в частности в Яремче и Буковеле, образовался настоящий зимний покров.
Непогода затронула и южные регионы. Например, в Одесской области также фиксировали град, что является нетипичным для этого периода.
Что еще известно о непогоде в ближайшие дни?
В Украине с 12 по 16 апреля прогнозируют неустойчивую погоду с ночными заморозками, дождями и мокрым снегом. Наибольшую опасность будут представлять ночные температуры, которые в отдельных областях будут опускаться до 5 градусов мороза.
В частности, в центральных и западных регионах, включая Винницкую, Львовской и Ровенской областями, объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных заморозков. В Киеве и области ночью 12 – 13 апреля ожидается до 3 градусов мороза.
Также заморозки прогнозируют в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Харьковской областях. Кое-где возможны дожди, мокрый снег и гололедица.
Синоптики предупреждают, что такая погода может повредить раннецветущим растениям. В то же время уже с середины следующей недели ожидается постепенное потепление.