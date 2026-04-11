Наиболее опасными остаются ночные часы, когда температура в отдельных областях будет опускаться до 5 градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода в ближайшие дни?

Винницкая область

В Винницкой области 12 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью – небольшой дождь и мокрый снег, днем будут идти кратковременные осадки.

Температура ночью составит 0...-5 градусов, а в городе – 0...-2 градусов, днем воздух прогреется до 6 – 11. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности для области и желтый – для города из-за сильных заморозков.

Киевская область

В Киевской области и в Киев ожидаются заморозки ночью 12 – 13 апреля до 3 градусов мороза. Несмотря на отсутствие значительных осадков, погодные условия остаются опасными для раннецветущих растений. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Ровенская область

В Ровенской области ночью прогнозируются заморозки до 3 градусов. Синоптики предупреждают о рисках для цветущих плодовых культур, а также объявили оранжевый уровень опасности.

Львовская область

Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти дождь и мокрый снег. Ночью температура может снижаться до 5 градусов мороза, а днем составит 8 – 13 градусов тепла. Дополнительно предупреждают о гололедице на дорогах и заморозках как в городе, так и в области.

Тернопольская область

В Тернопольской области 12 апреля прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ночью ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, а днем – до 9 градусов тепла. В регионе действует желтый уровень опасности.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области прогнозируется облачная погода, днем возможен дождь. Ночью температура будет опускаться до 3 градусов мороза, днем будет повышаться до 7 – 12 градусов.

Синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы и желтом уровне опасности.

Житомирская область

В Житомирской области заморозки до 3 градусов мороза будут сохраняться ночью 13 – 14 апреля. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за рисков для сельского хозяйства.

Кировоградская область

В Кировоградской области 12 апреля ожидаются дожди и ночные заморозки до 2 градусов мороза. Днем температура будет подниматься до 9 – 11 градусов тепла, однако будет сохраняться желтый уровень опасности.

Харьковская область

В Харьковской области синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 3 градусов мороза. Это создает риски для сельскохозяйственных культур, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

