Наиболее опасными остаются ночные часы, когда температура в отдельных областях будет опускаться до 5 градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода в ближайшие дни?
- Винницкая область
В Винницкой области 12 апреля прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью – небольшой дождь и мокрый снег, днем будут идти кратковременные осадки.
Температура ночью составит 0...-5 градусов, а в городе – 0...-2 градусов, днем воздух прогреется до 6 – 11. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности для области и желтый – для города из-за сильных заморозков.
- Киевская область
В Киевской области и в Киев ожидаются заморозки ночью 12 – 13 апреля до 3 градусов мороза. Несмотря на отсутствие значительных осадков, погодные условия остаются опасными для раннецветущих растений. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
- Ровенская область
В Ровенской области ночью прогнозируются заморозки до 3 градусов. Синоптики предупреждают о рисках для цветущих плодовых культур, а также объявили оранжевый уровень опасности.
- Львовская область
Во Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти дождь и мокрый снег. Ночью температура может снижаться до 5 градусов мороза, а днем составит 8 – 13 градусов тепла. Дополнительно предупреждают о гололедице на дорогах и заморозках как в городе, так и в области.
- Тернопольская область
В Тернопольской области 12 апреля прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ночью ожидаются заморозки до 2 градусов мороза, а днем – до 9 градусов тепла. В регионе действует желтый уровень опасности.
- Хмельницкая область
В Хмельницкой области прогнозируется облачная погода, днем возможен дождь. Ночью температура будет опускаться до 3 градусов мороза, днем будет повышаться до 7 – 12 градусов.
Синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы и желтом уровне опасности.
- Житомирская область
В Житомирской области заморозки до 3 градусов мороза будут сохраняться ночью 13 – 14 апреля. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за рисков для сельского хозяйства.
- Кировоградская область
В Кировоградской области 12 апреля ожидаются дожди и ночные заморозки до 2 градусов мороза. Днем температура будет подниматься до 9 – 11 градусов тепла, однако будет сохраняться желтый уровень опасности.
- Харьковская область
В Харьковской области синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 3 градусов мороза. Это создает риски для сельскохозяйственных культур, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.
В каких областях потеплеет на Пасху?
По данным синоптиков, в южных, восточных областях и на Закарпатье воздух прогреется до 15 градусов тепла. Иван Семилит отметил, что наибольшее повышение температуры ожидается именно на Пасху, 12 апреля. В большинстве регионов Украины прогнозируют 7...12 градусов тепла, однако в южных и восточных областях, а также на Закарпатье воздух прогреется до 15 градусов.
Синоптики уточняют, что самыми теплыми регионами в этот день станут Закарпатская, Херсонская и Луганская области. Именно там жители смогут почувствовать настоящее весеннее тепло. Несмотря на потепление, в других частях страны температура будет оставаться умеренной, без резких скачков. В целом погодная ситуация на Пасху будет значительно комфортнее по сравнению с предыдущими днями.