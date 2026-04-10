В некоторых регионах Украины будет до минус трех градусов. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В каких областях прогнозируют заморозки?

В Украине в ближайшие ночи сохранится холодная погода с заморозками. По данным синоптиков, в ночь на 11, 12 и 13 апреля температура на поверхности почвы будет 0... -3 градусов, в связи с чем объявлен І уровень опасности – желтый. В то же время в ряде регионов ожидаются заморозки и в воздухе. В частности, речь идет о западных, северных областях, а также Винницкой и Черкасской областях.

В ночь на 11 апреля такие погодные условия прогнозируют также в Николаевской и Одесской областях, а 12 апреля – в Харьковской. В этих регионах объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Синоптики прогнозируют заморозки в регионах Украины / Карты Укргидрометцентра

Важно! Желтый уровень опасности означает потенциально опасные погодные условия: они могут влиять на людей, инфраструктуру и окружающую среду, поэтому стоит быть внимательными и следить за прогнозами. Оранжевый уровень свидетельствует об уже реальной угрозе. В таких условиях рекомендуется быть максимально осторожными и по возможности ограничить пребывание на улице.

Синоптики предупреждают, что заморозки могут нанести вред раннецветущим плодовым деревьям и другим растениям.

Обратите внимание! В интервью 24 Каналу Иван Семилит, представитель Укргидрометцентра, рассказал, что в апреле в Украине ожидаются неустойчивые погодные условия с колебанием температуры от -3 до +20 градусов. Сильное похолодание продлится примерно до 10 апреля. Затем тепло будет медленно возвращаться.

