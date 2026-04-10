В деяких регіонах України буде до мінус трьох градусів. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

У яких областях прогнозують заморозки?

В Україні найближчими ночами утримається холодна погода із заморозками. За даними синоптиків, у ніч на 11, 12 та 13 квітня температура на поверхні ґрунту буде 0… -3 градусів, у зв'язку з чим оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Водночас у низці регіонів очікуються заморозки й у повітрі. Зокрема, йдеться про західні, північні області, а також Вінницьку та Черкаську області.

У ніч на 11 квітня такі погодні умови прогнозують також у Миколаївській та Одеській областях, а 12 квітня – у Харківській. У цих регіонах оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Синоптики прогнозують заморозки в регіонах України / Карти Укргідрометцентру

Важливо! Жовтий рівень небезпеки означає потенційно небезпечні погодні умови: вони можуть впливати на людей, інфраструктуру та довкілля, тому варто бути уважними й стежити за прогнозами. Помаранчевий рівень свідчить про вже реальну загрозу. У таких умовах рекомендується бути максимально обережними та по можливості обмежити перебування на вулиці.

Синоптики попереджають, що заморозки можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам та іншим рослинам.

Зверніть увагу! В інтерв'ю 24 Каналу Іван Семиліт, представник Укргідрометцентру, розповів, що у квітні в Україні очікуються нестійкі погодні умови з коливанням температури від -3 до +20 градусів. Сильне похолодання триватиме приблизно до 10 квітня. Потім тепло поволі повертатиметься.

Яка буде погода найближчим часом?