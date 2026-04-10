Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також У Львові зафіксували рекордно низьку для квітня температуру

Якою буде погода 11 квітня?

Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у північних, північно-східних та Черкаській областях подекуди випаде незначний дощ з мокрим снігом. Вдень опади очікуються по Україні. за винятком південно-західних регіонів.

У нічні та ранкові години синоптики прогнозують туман для південно-східних, Чернігівської, Сумської областей. Вітер здебільшого рухатиметься західним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. Але у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях очікуються заморозки в діапазоні від 0 до 3 градусів морозу.

Удень стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 9 градусів тепла. Найбільш комфортні умови очікуються на півдні та південному сході країни, у цих частинах температурні значення зростуть до 13 градусів тепла.

Зверніть увагу! Згідно з окремим попередженням Укргідрометцентру, вночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні грунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Через це оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі 11 квітня і в Миколаївській та Одеській, 12 квітня і в Харківській областях заморозки в повітрі від 0 до 3 градусів морозу – ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Яка погода буде у великих містах?

  • Київ +5...+7;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +6...+8;
  • Луцьк +6...+8;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +6...+8;;
  • Вінниця +6...+8;
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +6...+8;
  • Черкаси +6...+8;
  • Чернігів +6...+8;
  • Суми +6...+8;
  • Полтава +6...+8;
  • Дніпро +6...+8;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +8...+10;
  • Луганськ +9...+11;
  • Харків +6...+8.


Прогноз погоди в Україні на 11 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Що прогнозують синоптики?

  • Раніше синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомляв, що вже з 11 квітня у деяких областях буде тепліше. На Великдень прогнозують підвищення до +7 – +12 градусів, подекуди пригріє аж до +15 градусів.
  • Зазначимо, що з 10 по 12 квітня на території України прогнозують незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Водночас у західних областях ще 10 та 11 квітня здебільшого переважатиме погода без опадів.
  • Також пояснювали, що грози характерні для теплого періоду року, коли в атмосфері активізуються відповідні процеси. Вони формуються під впливом теплих повітряних мас, які запускають інтенсивну конвекцію.