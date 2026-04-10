Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 11 апреля?
Укргидрометцентр сообщает, что ночью в северных, северо-восточных и Черкасской областях местами выпадет незначительный дождь с мокрым снегом. Днем осадки ожидаются по Украине. за исключением юго-западных регионов.
В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман для юго-восточных, Черниговской, Сумской областей. Ветер в основном будет двигаться западным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. Но в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки в диапазоне от 0 до 3 градусов мороза.
Днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Наиболее комфортные условия ожидаются на юге и юго-востоке страны, в этих частях температурные значения вырастут до 13 градусов тепла.
Обратите внимание! Согласно отдельному предупреждению Укргидрометцентра, ночью 11, 12 и 13 апреля в Украине на поверхности почвы будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Из-за этого объявили І уровень опасности, желтый.
В западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью 11 апреля и в Николаевской и Одесской, 12 апреля и в Харьковской областях заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов мороза – ІІ уровень опасности, оранжевый.
Какая погода будет в крупных городах?
- Киев +5...+7;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +6...+8;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +6...+8;;
- Винница +6...+8;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +6...+8;
- Черкассы +6...+8;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Днепр +6...+8;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +6...+8.
Прогноз погоды в Украине на 11 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Что прогнозируют синоптики?
- Ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что уже с 11 апреля в некоторых областях будет теплее. На Пасху прогнозируют повышение до +7 – +12 градусов, местами пригреет до +15 градусов.
- Отметим, что с 10 по 12 апреля на территории Украины прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. В то же время в западных областях еще 10 и 11 апреля в основном будет преобладать погода без осадков.
- Также объясняли, что грозы характерны для теплого периода года, когда в атмосфере активизируются соответствующие процессы. Они формируются под влиянием теплых воздушных масс, которые запускают интенсивную конвекцию.