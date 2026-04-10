Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Какой будет погода 11 апреля?

Укргидрометцентр сообщает, что ночью в северных, северо-восточных и Черкасской областях местами выпадет незначительный дождь с мокрым снегом. Днем осадки ожидаются по Украине. за исключением юго-западных регионов.

В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман для юго-восточных, Черниговской, Сумской областей. Ветер в основном будет двигаться западным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. Но в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки в диапазоне от 0 до 3 градусов мороза.

Днем столбики термометров будут показывать от 4 до 9 градусов тепла. Наиболее комфортные условия ожидаются на юге и юго-востоке страны, в этих частях температурные значения вырастут до 13 градусов тепла.

Обратите внимание! Согласно отдельному предупреждению Укргидрометцентра, ночью 11, 12 и 13 апреля в Украине на поверхности почвы будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Из-за этого объявили І уровень опасности, желтый.



В западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью 11 апреля и в Николаевской и Одесской, 12 апреля и в Харьковской областях заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов мороза – ІІ уровень опасности, оранжевый.

Какая погода будет в крупных городах?

Киев +5...+7;

Ужгород +9...+11;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +6...+8;

Луцк +6...+8;

Ровно +6...+8;

Житомир +6...+8;;

Винница +6...+8;

Одесса +10...+12;

Николаев +10...+12;

Херсон +10...+12;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +6...+8;

Сумы +6...+8;

Полтава +6...+8;

Днепр +6...+8;

Запорожье +10...+12;

Донецк +8...+10;

Луганск +9...+11;

Харьков +6...+8.



Прогноз погоды в Украине на 11 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозируют синоптики?