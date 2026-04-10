Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какие ухудшения погоды ждать?
Укргидрометцентр сообщил, что с 10 по 12 апреля на территории Украины прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. В западных областях еще 10 и 11 апреля в основном будет преобладать погода без осадков.
По данным синоптиков, в ночные и утренние часы 11 и 12 апреля в юго-восточных регионах местами ожидается туман. Ветер в основном будет двигаться северо-западным направлением, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Специалисты предупреждают о заморозках от 0 до 3 градусов мороза в ночное время. Температура воздуха днем составит от 3 до 11 градусов тепла. Уже 12 апреля ожидается повышение дневных максимумов на 3 – 6 градусов.
Когда потеплеет в Украине?
Метеоролог Укргидрометцентра Наталья Голеня сообщала, что в конце текущей недели погода в Украине несколько улучшится. Но ощутимое повышение температур возможно только на следующей неделе.
Заметим, что в апреле возможно резкое повышение температуры до 25 – 30 градусов тепла, но в ближайшей перспективе прогнозируют максимум до +20 градусов. Также в этом месяце возможно усиление гроз.
К слову, сейчас в Украине трудно заранее спрогнозировать такое явление как грозы, поскольку в первый же день полномасштабного вторжения Россия уничтожила радиолокационные установки, необходимые для этого.