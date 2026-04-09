Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Апрель засыпает Украину снегом и градом: где ударили морозы и что происходит в городах
Какой будет погода в ближайшие дни?
В Украине с 9 по 11 апреля синоптики прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер в основном будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 5 до 12 метров в секунду.
Температура воздуха в течение суток 9 апреля будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла, в ночные часы на поверхности почвы.
Согласно прогнозу специалистов, в ночные часы на поверхности почвы, и в воздухе в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и большинстве областей Левобережья будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза.
В ночное время 10 и 11 апреля в Украине еще сохранятся заморозки от 0 до 3 градусов тепла. Впрочем, в дневное время температурные значения частично повысятся – в эти дни синоптики прогнозируют от 3 до 10 градусов.
Что прогнозировали синоптики ранее?
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в Украине ожидается существенное ухудшение условий, в частности, предостерегали о заморозках, мокрый снег и сильный ветер. Кое-где объявлен І уровень опасности (желтый).
Более того, специалисты предупреждали, что порывы ветра могут привести к осложнению работы энергетиков, коммунальщиков и движения транспорта. Заморозки представляют опасность для раноцветных плодовых деревьев.
Синоптик Иван Семилит также сообщал, что перед Пасхой на территорию Украины придет прохлада. Он отмечал, что в ночные часы возможны снижения до заморозков. Днем также ожидаются прохладные условия.