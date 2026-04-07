В ряде областей объявлен повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Укригидрометцентр.

Что известно о непогоде в Украине?

В Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики Укргидрометцентр предупредили о заморозках, осадки в виде мокрого снега и дождей, а также сильный ветер в ряде регионов.

По прогнозам метеорологов, в ночь на 8 и 9 апреля на большей части территории страны на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов мороза. В связи с этим объявлен І уровень опасности (желтый).

В то же время в ряде областей прогнозируется еще более сложная ситуация. В частности, на Закарпатье, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях в эти же даты возможны заморозки не только на почве, но и в воздухе – до 0...-3 градусов.

Кроме того, 9 апреля подобные условия распространятся и на Днепропетровскую, Донецкую и Луганскую области. В этих регионах объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Непогода накроет Украину / Фото Укргидрометцентр

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут представлять угрозу для сельского хозяйства, в частности для ранних посевов и цветения плодовых деревьев.

