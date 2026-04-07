У низці областей оголошено підвищений рівень небезпечності через складні погодні умови. Про це повідомляє Укрігідрометцентр.

Що відомо про негоду в Україні?

В Україні очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики Укргідрометцентр попередили про заморозки, опади у вигляді мокрого снігу та дощів, а також сильний вітер у низці регіонів.

За прогнозами метеорологів, у ніч на 8 та 9 квітня на більшій частині території країни на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3 градусів морозу. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Водночас у низці областей прогнозується ще складніша ситуація. Зокрема, на Закарпатті, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях у ці ж дати можливі заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі – до 0…-3 градусів.

Крім того, 9 квітня подібні умови поширяться і на Дніпропетровську, Донецьку та Луганську області. У цих регіонах оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Негода накриє Україну / Фото Укргідрометцентр

Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть становити загрозу для сільського господарства, зокрема для ранніх посівів і цвітіння плодових дерев.

