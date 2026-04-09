Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода найближчими днями?

В Україні з 9 по 11 квітня синоптики прогнозують незначні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Вітер здебільшого рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду.

Температура повітря протягом доби 9 квітня коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла, у нічні години на поверхні ґрунту.

Згідно з прогнозом фахівців, у нічні години на поверхні ґрунту, і в повітрі у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та більшості областей Лівобережжя будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу.

У нічний час 10 та 11 квітня в Україні ще утримаються заморозки від 0 до 3 градусів тепла. Утім, у денний час температурні значення частково підвищаться – у ці дні синоптики прогнозують від 3 до 10 градусів.

Що прогнозували синоптики раніше?