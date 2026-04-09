Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода найближчими днями?
В Україні з 9 по 11 квітня синоптики прогнозують незначні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Вітер здебільшого рухатиметься північно-західним напрямком зі швидкістю від 5 до 12 метрів за секунду.
Температура повітря протягом доби 9 квітня коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла, у нічні години на поверхні ґрунту.
Згідно з прогнозом фахівців, у нічні години на поверхні ґрунту, і в повітрі у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та більшості областей Лівобережжя будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу.
У нічний час 10 та 11 квітня в Україні ще утримаються заморозки від 0 до 3 градусів тепла. Утім, у денний час температурні значення частково підвищаться – у ці дні синоптики прогнозують від 3 до 10 градусів.
Що прогнозували синоптики раніше?
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що в Україні очікується суттєве погіршення умов, зокрема, застерігали про заморозки, мокрий сніг і сильний вітер. Подекуди оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Ба більше, фахівці попереджали, що пориви вітру можуть призвести до ускладнення роботи енергетиків, комунальників та руху транспорту. Заморозки становлять небезпеку для раноцвітних плодових дерев.
Синоптик Іван Семиліт також повідомляв, що перед Великоднем до території України прийде прохолода. Він зазначав, що у нічні години можливі зниження до заморозків. Удень також очікуються прохолодніші умови.