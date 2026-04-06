Про це пише ДСНС України, а також регіональні гідрометцентри.
Коли чекати заморозки в Україні найближчим часом?
Синоптики Укргідрометцентру наголосили, що вдень 7 квітня у західних областях швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. Через це там оголосили І рівень небезпеки, жовтий.
Також з 7 по 9 квітня в Україні слід очікувати заморозки:
вночі 7 квітня: на ґрунті 0 – -3 градуси у західних, північних та більшості центральних областей; у повітрі 0 – -3 градуси на Закарпатті.
вночі 8 квітня: на ґрунті 0 – -3 градуси по всій Україні; у повітрі 0 – -3 градуси на Закарпатті, Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
вночі 9 квітня: на ґрунті 0 – -3 градуси по всій Україні; у повітрі 0 – -3 градуси, окрім вищезгаданих областей, ще на Дніпропетровщині, Донеччині й Луганщині.
На тлі цього було оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий.
Пориви вітру можуть призвести до ускладнення роботи енергетиків, комунальників та руху транспорту. Заморозки становлять небезпеку для раноцвітних плодових дерев. Будьте обережними під час перебування на вулиці – тримайтеся якомога далі від розлогих дерев, ліній електропередач і рекламних щитів,
– зазначили у ДСНС.
У яких саме областях очікуються заморозки?
- Київська область
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київської області. Вночі 7, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси.
Заморозки у Київській області 7 – 9 квітня / Фото Укргідрометцентру
- Львів та область
У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології попередили про стихійні метеорологічні явища у регіоні:
- По території Львівської області: 8 – 9 квітня вночі та вранці сильний заморозок 0 – -5 градусів.
- По місту Львову: 8 – 9 квітня вночі та вранці сильний заморозок -1 – -3 градусів.
Через це у регіоні оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий.
Заморозки у Львівській області 8 – 9 квітня / Фото Львівського регіонального центру з гідрометеорології
- Хмельницька область
У Хмельницькому обласному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища по Хмельницькій області та місту Хмельницькому.
Вночі та вранці 8 квітня на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – -3 градуси. Через це там оголосили І рівень небезпеки, жовтий.
Заморозки у Хмельницькій області 8 квітня / Фото Хмельницького обласного центру з гідрометеорології
- Прикарпаття
В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології попередили про стихійне метеорологічне явище. Вночі та вранці 7, 8, 9 квітня по області та в Івано-Франківську очікуються сильні заморозки в повітрі 0 – -5 градусів.
Через це у регіоні оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий.
Заморозки в Івано-Франківській області 7 – 9 квітня / Фото Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології
- Вінницька область
У Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології попередили, що 7 квітня в регіоні очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. А 8 – 9 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту по області 0 – -3 градусів, по Вінниці – 0 – -2 градуси.
Через це там оголосили І рівень небезпеки, жовтий.
Заморозки у Вінницькій області 8 – 9 квітня / Фото Вінницького обласного центру з гідрометеорології
Яку погоду чекати в Україні на Великдень?
Представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що на Великодні свята в Україні можливі опади та нічні заморозки до 0 – 3 градусів морозу. У південних регіонах температура буде тепліше – очікується від 1 до 6 градусів тепла вночі.
Семиліт також уточнив, що загалом і денні температури в період з 8 по 12 квітня будуть прохолодними, й у більшості регіонів коливатимуться від 1 до 8 градусів тепла, у південних областях тепліше – від 7 до 13 градусів тепла.