Об этом в интервью 24 Канала сообщил представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.

Ждать ли грозы в апреле?

В начале апреля 2026 года синоптики предупреждали ряд областей Украины о первых весенних грозах. Однако, как пояснил Иван Семилит, заблаговременно прогнозировать их сложно.

Ранее Украина имела радиолокационные установки, что помогали определять, где именно будут грозы. Но в первый же день полномасштабного российского вторжения их уничтожил агрессор.

Сейчас синоптики, по сути, работают с грозами вслепую. У нас нет аэрозондирования, то есть мы не можем просканировать атмосферу, и то, как там развиваются все процессы. Поэтому мы не можем отслеживать локально, где у нас будут образовываться грозы,

– пояснил Семилит.

Представитель Укргидрометцентра назвал ситуацию со средствами наблюдения "большой проблемой". По словам Семилита, сейчас синоптики отслеживают все по синоптическим картам или спутникам, которые показывают, где гроза есть в реальном времени.

Даже так грозы можно предсказать только за 2 – 3 дня. Спрогнозировать их на неделю вперед трудно, ведь это быстрое явление, развивающееся.

Какую погоду ждать в ближайшее время?