Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Які погіршення погоди чекати?
Укргідрометцентр повідомив, що з 10 по 12 квітня на території України прогнозують незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У західних областях ще 10 та 11 квітня здебільшого переважатиме погода без опадів.
За даними синоптиків, у нічні та ранкові години 11 та 12 квітня у південно-східних регіонах місцями очікується туман. Вітер здебільшого рухатиметься північно-західним напрямком, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Фахівці попереджають про заморозки від 0 до 3 градусів морозу у нічний час. Температура повітря вдень становитиме від 3 до 11 градусів тепла. Вже 12 квітня очікується підвищення денних максимумів на 3 – 6 градусів.
Коли потеплішає в Україні?
Метеорологиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що наприкінці поточного тижня погода в Україні дещо покращиться. Але відчутне підвищення температур можливе лише наступного тижня.
Зауважимо, що у квітні можливе різке підвищення температури до 25 – 30 градусів тепла, але у найближчій перспективі прогнозують максимум до +20 градусів. Також цього місяця можливе посилення гроз.
До слова, наразі в Україні важко заздалегідь спрогнозувати таке явище як грози, оскільки в перший же день повномасштабного вторгнення Росія знищила радіолокаційні установки, необхідні для цього.