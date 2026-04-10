Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Який новий температурний рекорд у Львові?
У п'ятницю, 10 квітня, у Львові температура повітря знизилась до -4,7 градуса. Це стало новим рекордним мінімумом цього дня.
До цього рекорд був на 0,1 градуса вищий. З 2012 року мінімальне значення становило -4,6 градуса.
Цікаво, що в Україні температура повітря опускалась до -41,9 градуса. Цей абсолютний мінімум зафіксували 8 січня 1935 року у Луганську, як і абсолютний максимум у серпні 2010 року. Він становив +42,0 градуси.
Яку погоду чекати найближчим часом
Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів 24 Каналу, що з 11 квітня на Півдні, Сході та Закарпатті очікується до +13 градусів. Вже на Великдень, 12 квітня, подекуди пригріє до +15 градусів.
Однак з 10 по 12 квітня в Україні можливі незначні дощі та мокрий сніг. Проте вони не торкнуться західних регіонів.
Весняні тумани найближчими днями можуть накривати деякі регіони. А ось посилення вітру Іван Семиліт не прогнозує. Переважно він буде зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.