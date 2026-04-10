Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Який новий температурний рекорд у Львові?

У п'ятницю, 10 квітня, у Львові температура повітря знизилась до -4,7 градуса. Це стало новим рекордним мінімумом цього дня.

До цього рекорд був на 0,1 градуса вищий. З 2012 року мінімальне значення становило -4,6 градуса.

Цікаво, що в Україні температура повітря опускалась до -41,9 градуса. Цей абсолютний мінімум зафіксували 8 січня 1935 року у Луганську, як і абсолютний максимум у серпні 2010 року. Він становив +42,0 градуси.

Яку погоду чекати найближчим часом