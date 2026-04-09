В то же время в некоторых регионах возможно образование туманов, которые являются типичными для весеннего периода. Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Канала.

Смотрите также Апрель забыл, что он весна: Украину второй день подряд засыпает снегом

Будут ли вскоре ветер и туманы?

В ближайшие дни погодные условия в Украине будут оставаться относительно стабильными. По словам синоптика, скорость ветра будет колебаться в пределах 5 – 10 метров в секунду, и существенного усиления пока не прогнозируется. Семилит объясняет это отсутствием резкого перепада атмосферного давления.

Будет сохраняться в пределах 5 – 10 метров в секунду, поскольку нет как таковых градиентов давления интенсивных у нас, этот циклон растянут, поэтому порывов ветра мы пока не ожидаем,

– говорит он.

В то же время специалист Украинского гидрометцентра предупреждает о другом атмосферном явлении – туманы. По обновленному прогнозу, в ближайшие трое суток они могут наблюдаться кое-где в разных регионах страны.

Метеоролог отмечает, что туман является типичным явлением для весны, ведь это переходный сезон с неустойчивыми погодными условиями. Он возникает из-за сочетания влажности воздуха и температурных колебаний, особенно ночью и утром. В то же время Семилит подчеркивает, что прогнозировать появление туманов на длительный период сложно. Наиболее точные данные по таким явлениям доступны только на краткосрочную перспективу – до трех суток.

По предварительным оценкам, туманы могут периодически повторяться и в дальнейшем, однако точные даты их возникновения будут определяться уже по текущим погодным условиям.

Какой погоды ожидать в ближайшие дни?