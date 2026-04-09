Заморозки, мокрый снег и дождь: где в ближайшие дни будет непогода

В то же время в западных регионах осадки постепенно будут отступать. Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Каналу.

Какую погоду прогнозируют 10 апреля?

В четверг, 10 апреля, погодная ситуация в Украине существенно не изменится по сравнению с предыдущим днем. Территория государства и в дальнейшем будет находиться под влиянием циклона и холодной воздушной массы, что формирует неустойчивые погодные условия в большинстве регионов.

Синоптик прогнозирует, что в большинстве областей пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В ночные часы осадки будут местами, а днем распространятся на значительную часть страны.

В то же время в западных областях ситуация постепенно стабилизируется – там будет преобладать погода без осадков из-за влияния поля повышенного атмосферного давления, которое надвигается с запада.

В общем, если смотреть на ситуацию, которая будет завтра, 10 апреля в Украине, то погода сильно не изменится в соответствии с сегодняшним днем. Территория Украины будет продолжать находиться под влиянием циклона и холодной воздушной массы на высотах. Мы ожидаем, что завтра в большинстве областей будет небольшой дождь и мокрый снег, ночью он будет местами,

– объясняет Семилит.

Ветер в течение суток будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Именно он продолжит приносить в Украину холодный воздух, из-за чего температурный фон будет оставаться низким.

В ночь на 10 апреля в большинстве областей ожидаются заморозки в пределах 0...-3 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться лишь до +3...+8 градусов. Немного теплее будет на Закарпатье, а также в южных и восточных регионах – там температура может повыситься до +11 градусов.

Будет ли резкое потепление в апреле?

Представитель Укргидрометцентра объяснил, что в целом апрель в основном является разноцветным месяцем, поэтому ему присуще быстрое увеличение тепла. В то же время в этот период в Украине обычно начинают возвращаться грозы.

По его словам, согласно климатической характеристике апреля, абсолютные максимумы температур в этот период составляют в диапазоне 25 – 30 градусов тепла, что означает, что в целом резкие повышения в этом месяце возможны.

После 10 апреля погодные условия постепенно начнут стабилизироваться, однако настоящее потепление в Украину пока не спешит.

