Заморозки, мокрий сніг і дощ: де найближчими днями буде негода

Водночас у західних регіонах опади поступово відступатимуть. Про це розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу.

Яку погоду прогнозують 10 квітня?

У четвер, 10 квітня, погодна ситуація в Україні суттєво не зміниться порівняно з попереднім днем. Територія держави й надалі перебуватиме під впливом циклону та холодної повітряної маси, що формує нестійкі погодні умови в більшості регіонів.

Синоптик прогнозує, що у більшості областей пройдуть невеликі дощі та мокрий сніг. У нічні години опади будуть місцями, а вдень поширяться на значну частину країни.

Водночас у західних областях ситуація поступово стабілізуватиметься – там переважатиме погода без опадів через вплив поля підвищеного атмосферного тиску, яке насувається із заходу.

Загалом, якщо дивитися на ситуацію, яка буде завтра, 10 квітня в Україні, то погода сильно не зміниться відповідно до сьогоднішнього дня. Територія України продовжуватиме перебувати під впливом циклону та холодної повітряної маси на висотах. Ми очікуємо, що завтра у більшості областей буде невеликий дощ та мокрий сніг, вночі він буде місцями,

– пояснює Семиліт.

Вітер упродовж доби буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Саме він продовжить приносити в Україну холодне повітря, через що температурний фон залишатиметься низьким.

У ніч на 10 квітня в більшості областей очікуються заморозки в межах 0…-3 градусів. У денні години повітря прогріватиметься лише до +3…+8 градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті, а також у південних і східних регіонах – там температура може підвищитися до +11 градусів.

Чи буде різке потепління у квітні?

Представник Укргідрометцентру пояснив, що загалом квітень здебільшого є різнобарвним місяцем, тож йому притаманне швидке збільшення тепла. Водночас у цей період в Україні зазвичай починають повертатися грози.

За його словами, згідно з кліматичною характеристикою квітня, абсолютні максимуми температур у цей період становлять у діапазоні 25 – 30 градусів тепла, що означає, що загалом різкі підвищення цього місяця можливі.

Після 10 квітня погодні умови поступово почнуть стабілізуватися, однак справжнє потепління в Україну поки що не поспішає.

