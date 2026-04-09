Про це повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.
Дивіться також Коли й де чекати нічних заморозків, і чи підвищиться температура в Україні
Яка погода у Карпатах?
Рятувальники розповіли, що 9 квітня на горі Піп Іван хмари щільно накрили гірський хребет. Через це там майже не видно горизонт.
Температура повітря опустилась до -10 градусів. Північно-західний вітер до 5 метрів за секунду дещо посилює холод.
Гора сьогодні не приймає поспіху й легковажності. Видимість обмежена, орієнтири зникають, і навіть знайомий маршрут може стати випробуванням,
– йдеться в повідомленні.
У ДСНС закликали не ризикувати безпекою у негоду, а "повага до гір рятує життя".
Яка відмінність між морозами та заморозками?
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу пояснив, що в Карпатах, саме в горах, майже не вирощують агрокультури. Тому в цьому регіоні можна вважати, що зниження температур нижче 0 є саме морозами.
Водночас заморозки наразі здебільшого в регіонах, де є вегетаційний період, або більша рослинність, з якою працюють аграрії.
Яка погода в інших містах?
На 9 квітня мокрий сніг прогнозували на Львівщині. За даними синоптиків, цього дня в регіоні повітря може прогрітись максимум до +7 градусів. Вітер також північно-західний зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду.
Загалом до 11 квітня в Україні прогнозують незначні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. А у нічні години можливі заморозки до -3 градусів.
Відомо, що з ночі 8 квітня північні та західні області засипав сніг. Зокрема, зимова погода була в Буковелі, на Прикарпатті, Тернопільщині та у Львові.