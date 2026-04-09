Про це повідомили у ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Яка погода у Карпатах?

Рятувальники розповіли, що 9 квітня на горі Піп Іван хмари щільно накрили гірський хребет. Через це там майже не видно горизонт.

Температура повітря опустилась до -10 градусів. Північно-західний вітер до 5 метрів за секунду дещо посилює холод.

Гора сьогодні не приймає поспіху й легковажності. Видимість обмежена, орієнтири зникають, і навіть знайомий маршрут може стати випробуванням,

– йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали не ризикувати безпекою у негоду, а "повага до гір рятує життя".

Яка відмінність між морозами та заморозками?

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу пояснив, що в Карпатах, саме в горах, майже не вирощують агрокультури. Тому в цьому регіоні можна вважати, що зниження температур нижче 0 є саме морозами.

Водночас заморозки наразі здебільшого в регіонах, де є вегетаційний період, або більша рослинність, з якою працюють аграрії.

Яка погода в інших містах?