Синоптики Укргідрометцентру попереджають про ризики для врожаю та закликають дотримуватися правил безпеки.

У яких областях очікується негода?

В Україні у ніч на 15 квітня синоптики прогнозують небезпечні заморозки, які можуть завдати шкоди сільському господарству та створити додаткові ризики для населення.

Температура повітря та ґрунту в окремих регіонах опуститься до 5 градусів морозу, через що в більшості областей оголошено І та II рівні небезпечності.

Львівська область

У регіоні прогнозують заморозки на поверхні ґрунту до 0 – 5 градусів морозу. Це може негативно вплинути на ранньоквітучі дерева, зокрема сади. Опадів не очікується, однак ніч буде холодною.

Рівненська область

Тут очікуються заморозки в повітрі до 3 градусів морозу, оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Це означає підвищений ризик для рослин і можливі ускладнення для господарств.

Житомирська область

Синоптики прогнозують заморозки в повітрі 0 – 5 градусі морозу, що відповідає жовтому рівню небезпеки. Температура може різко знизитися вночі, але вдень очікується потепління.

Вінницька область

У регіоні прогнозують одні з найсильніших заморозків – до 5 градусів морозу в повітрі. У Вінниці температура опуститься до 2 градусів морозу, тоді як вдень повітря прогріється до 16 – 20 градусів тепла.

Волинська область

У Луцьку вночі прогнозують заморозки 0 – 2 градуси морозу, а по області температура може опускатися до 3 градусів морозу. Через це оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Найбільше можуть постраждати ранньоквітучі дерева та городні культури.

Місцевим жителям радять заздалегідь подбати про захист рослин, адже навіть короткочасне похолодання здатне завдати шкоди.

Чернівецька область

У Чернівцях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси морозу, попри загалом суху та спокійну погоду.

Полтавська область

На Полтавщині прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 2 градуси морозу. Рівень небезпеки – жовтий.

Кіровоградська область

У регіоні також очікуються заморозки. У місті прогнозують заморозки від 0 до 2 градусів морозу. В області вони будуть трохи більшими – від 0 до 3 градусів морозу.

Миколаївська область

Тут прогнозують сильні заморозки в повітрі 0 – 3 градуси морозу, що вже відповідає підвищеному рівню небезпеки. Водночас вдень температура підніматиметься до 14 – 19 градусів тепла.

У самому Миколаєві вночі очікується до 2 градусів морозу. Такі перепади температур є особливо небезпечними для аграрного сектору.

Закарпаття та північний схід

Ці регіони стануть винятком із загальної погодної тенденції. Тут заморозки або не прогнозуються, або будуть значно слабшими. Це пояснюється особливостями клімату та циркуляції повітряних мас.

Відтак ризики для сільського господарства в цих областях залишаються мінімальними.

Як діяти під час заморозків?

Під час різкого похолодання варто особливо уважно ставитися до використання обігрівальних приладів, адже зростає ризик пожеж. Не слід залишати електрообігрівачі без нагляду або використовувати їх для сушіння речей, оскільки це може призвести до займання.

Важливо перевірити стан електромережі та печей, щоб уникнути короткого замикання або аварійних ситуацій. Також не варто перевантажувати електромережу великою кількістю приладів одночасно. Окрему увагу слід приділити безпеці в домі – легкозаймисті предмети потрібно тримати подалі від джерел тепла.

Власникам господарств рекомендують подбати про захист рослин, адже заморозки можуть суттєво пошкодити майбутній врожай.

Якої погоди чекати найближчими днями?