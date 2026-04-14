Об этом информирует ГСЧС Украины.

Какую опасность прогнозируют в эти сутки?

Синоптики Укргидрометцентра предупредили об ухудшении погодных условий до конца суток 14 апреля.

В ряде областей, в частности во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, и восточных регионах ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

В ГСЧС отметили, что из-за таких погодных условий возможны перебои в работе коммунальных, энергетических и строительных предприятий, а также трудности в движении транспорта.

Соблюдайте правила безопасности и будьте осторожны!,

– призвали в ГСЧС.

Стоит ли ждать ухудшения погоды?

По прогнозам синоптиков, с 16 апреля Украину накроют умеренные дожди – такая погода ожидается на крайнем западе. Кое-где возможна гроза и туман утром и вечером.

18 – 19 апреля дожди пройдут уже в южных регионах и в Крыму, а в центральных, восточных и южных областях прогнозируют сильные порывы ветра.