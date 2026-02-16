Про це повідомили місцеві телеграм-канали та "КИЇВ24".
Чому у Києві стався транспортний колапс?
У понеділок, 16 лютого, Київщину та столицю накрила негода. В регіоні випав сніг, подекуди на дорогах утворилась ожеледиця. Попри роботу сотень комунальників надвечір столиця зіткнулась із наслідками негоди.
Місцеві жителі повідомили телеграм-каналам, що подекуди у Києві ускладнений рух через ДТП та високий трафік на дорогах. Зокрема, затор був на Кільцевій дорозі та проспекті Леся Курбаса.
На відео з мережі видно, як люди стоять на зупинках в очікуванні громадського транспорту, але він приїжджає повністю заповнений. Водночас ціни на таксі дещо зросли.
У Київпастранс проінформували про затримку автобусів №87 та 108 на вулиці Березняківській. Станом на 19:14 вони рухались до проспекту Павла Тичини. Причиною змін у русі назвали аварію на шляху.
Водночас у КМДА наголосили, що комунальні служби постійно прибирають дороги та обробляють їх протиожеледними засобами. Проте, додають, повністю усунути ожеледицю одночасно по всьому місту неможливо.
Яку погоду прогнозують в Києві?
За даними Укргідрометцентру, до 21 лютого у Києві та області очікується сніг. Водночас температура опуститься до -19 градусів вночі.
Синоптики пояснили, що спочатку на погоду спливатиме високий атмосферний тиск, а потім південний циклон. Він вже принесе сніг, але не такі сильні морози.
На 17 лютого на Київщині та в столиці оголошено жовтий рівень небезпеки та можлива ожеледиця на дорогах.