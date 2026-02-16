Через це пішоходам дали рекомендації, що допоможуть уникнути ймовірних наслідків негоди. Про це написали на сторінці КМДА.
На що звернути увагу пішоходам Києва та області?
Зазначається, що 17 лютого погода буде хмарною, без істотних опадів. Вітер переважно східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі опуститься до -14…-16 градусів, вдень буде 7 – 9градусів морозу.
До того ж, оголошено про жовтий рівень небезпечності.
Так, пішоходам радять ходити не поспішаючи, тримати ноги злегка розслабленими та трохи зігнутими в колінах, ступати на всю підошву стопи. Не варто також ховати руки в кишені, натомість розмахуйте ними в такт ходьбі, це допоможе краще зберігати рівновагу.
Якщо ви все ж втратили рівновагу під час ходьби в ожеледицю, спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- пам'ятайте, що на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в 4 – 5 разів.
У КМДА також наголосили, що комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.
Яка ситуація в інших регіонах України?
Львів та область накрило снігом. Уночі для прибирання вулиць міста задіяли 87 снігоочисних машин, вранці додали ще 12 рейдерів і 63 моторизовані щітки.
На Дніпропетровщині 16 лютого вирував сильний вітер. У Кривому Розі негода спричинила падіння огорожі мосту та пошкодження трамвайної контактної мережі.
У Сумській громаді через негоду оголосили режим надзвичайної ситуації.
А на Кіровоградщині рятувальники отримали вже 162 звернення з 26 громад області. Талі води підтопили численні прибудинкові території, підвали та погреби. Влада доручила провести обстеження всіх ділянок уздовж русел великих річок, зокрема Інгулу та Сугоклеї.