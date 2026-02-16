Через це пішоходам дали рекомендації, що допоможуть уникнути ймовірних наслідків негоди. Про це написали на сторінці КМДА.

На що звернути увагу пішоходам Києва та області?

Зазначається, що 17 лютого погода буде хмарною, без істотних опадів. Вітер переважно східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі опуститься до -14…-16 градусів, вдень буде 7 – 9градусів морозу.

До того ж, оголошено про жовтий рівень небезпечності.

Так, пішоходам радять ходити не поспішаючи, тримати ноги злегка розслабленими та трохи зігнутими в колінах, ступати на всю підошву стопи. Не варто також ховати руки в кишені, натомість розмахуйте ними в такт ходьбі, це допоможе краще зберігати рівновагу.

Якщо ви все ж втратили рівновагу під час ходьби в ожеледицю, спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах.

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

пам'ятайте, що на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується в 4 – 5 разів.

У КМДА також наголосили, що комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

Яка ситуація в інших регіонах України?