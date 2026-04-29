Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Які заморозки будуть в Україні?

У більшості областей України ще найближчої ночі очікуються зниження до -3 градусів. У південних регіонах здебільшого вони будуть виключно на поверхні ґрунту, водночас в інших – заморозки виникатимуть і в повітрі.

Потім вони зміщуватимуться на північний схід. Але ми, звичайно, ще уточнюватимемо цю інформацію,

– сказала Наталія Птуха.

За її словами, ще нижчих температур у нічні години найближчими днями синоптики не передбачають, оскільки в Україні і надалі переважатиме така ж повітряна маса. Але невдовзі прохолодні ночі нарешті закінчаться.

Довідково. Заморозки небезпечні тим, що можуть пошкоджувати ранні посіви, сади та квітучі плодові дерева, що може призвести до втрат урожаю. Особливо вразливими рослини є у період активної вегетації.

Де може бути прохолодніше?

Пізніше Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив місцевих про небезпечні метеорологічні явища. В області уночі 30 квітня очікують зниження до -5...-8 градусів, 1 травня прогнозують 0...-3 градусів.

У Львові заморозки будуть дещо слабшими. Уночі 30 квітня температура повітря знизиться до -5...-6 градусів, а 1 травня – до 0...-2 градусів. Через це в області синоптики оголосили ІІІ рівень небезпечності, червоний.

Як зміниться погода цього тижня?

Раніше попереджали, що у першій половині тижня утримуватиметься нижче за кліматичну норму температура через надходження арктичного повітря. Але наприкінці поточного тижня погода відчутно покращиться.

Переважно температуру повітря протягом доби визначатиме рівень хмарності. Нічні прояснення вказуватимуть на підвищену ймовірність заморозків через швидше охолодження земної поверхні за відсутності хмар.

Крім вищезгаданого, зауважимо, що нестабільна погода, яку фіксували у квітні, не є чимось незвичним, усе насамперед залежить від активності циклону та фронту, який у той чи інший момент проходить територією України.