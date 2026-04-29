Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найтепліше буде на півдні та Закарпатті.

Який прогноз погоди в Україні на 30 квітня?

Синоптики розповіли, що на теплішу погоду, особливо вночі, поки не варто сподіватися.

Нашу погоду зумовлюватиме поле високого тиску, яке поширюватиметься із Західної Європи від потужного антициклону з центром над Північним морем. Тиск зростатиме. На висотах все ще перебуватиме холодна повітряна маса. Переважатиме північно-західний вітер помірної швидкості. Мінлива хмарність,

– ідеться в дописі Укргідрометцентру.

Вночі 30 квітня на крайньому півдні та сході країни, вдень в Україні, крім більшості західних та південних областей місцями пройде невеликий дощ.

Вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі заморозки 0...-3 градуси, температура вдень +8...+13 градусів. У південній частині температура вночі +1...+6, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3, вдень +11...+16 градусів.

Довідка. Заморозки – це короткочасне зниження температури повітря або поверхні ґрунту до нуля градусів і нижче на фоні сталої додатної температури. Це явище характерне для перехідних періодів від зими до літа та від літа до зими. Це може бути небезпечно, адже рослини вже активно розвиваються після зими.

Якою буде погода в Києві й області 30 квітня?

Тут також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями очікуємо невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

В області вночі заморозки 0...-3 градуси, температура вдень +8...+13. У Києві вночі +1...+3 градуси, на поверхні ґрунту заморозки 0...-2. Удень +10....+12 градусів.

Попередження про заморозки

Про це в Укргідрометцентрі написали окремо.

"Вночі 30 квітня, 1 та 2 травня в більшості областей в повітрі заморозки 0...-3 градуси. II рівень небезпечності, помаранчевий. У південній частині на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси. I рівень небезпечності, жовтий", – мовиться в повідомленні.



Карта заморозків в Україні 30 квітня 2026 / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +10...+12

Ужгород +12...+14

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +9...+11

Чернівці +10...+12

Хмельницький +9...+11

Луцьк +10...+12

Рівне +10...+12

Житомир +10...+12

Вінниця +10...+12

Одеса +13...+15

Миколаїв +13...+15

Херсон +13...+15

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +11...+13

Черкаси +10...+12

Чернігів +9...+11

Суми +9...+11

Полтава +11...+13

Дніпро +12...+14

Запоріжжя +12...+14

Донецьк +10...+12

Луганськ +10...+12

Харків +10...+12



Прогноз погоди в Україні на 30 квітня / Укргідрометцентр

Чи будуть ще дощі в Україні?

Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу заявила: опадів поменшає. На це впливатиме підвищення атмосферного тиску. А от вітер ще буде рвучким, проте поступово стишуватиметься.