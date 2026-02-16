Об этом сообщили местные телеграм-каналы и "КИЕВ24".
Смотрите также Мороз до -19 и много снега: какую ожидать погоду в Киеве и области в ближайшие дни
Почему в Киеве произошел транспортный коллапс?
В понедельник, 16 февраля, Киевскую область и столицу накрыла непогода. В регионе выпал снег, местами на дорогах образовалась гололедица. Несмотря на работу сотен коммунальщиков вечером столица столкнулась с последствиями непогоды.
Затрудненное движение в Киеве: смотрите видео
Местные жители сообщили телеграм-каналам, что местами в Киеве затруднено движение из-за ДТП и высокого трафика на дорогах. В частности, пробка была на Кольцевой дороге и проспекте Леся Курбаса.
Ситуация на дорогах Киева после снегопада: смотрите видео
На видео из сети видно, как люди стоят на остановках в ожидании общественного транспорта, но он приезжает полностью заполненный. В то же время цены на такси несколько выросли.
Транспортный коллапс в Киеве: смотрите видео
У Киевпастранс проинформировали о задержке автобусов №87 и 108 на улице Березняковской. По состоянию на 19:14 они двигались до проспекта Павла Тычины. Причиной изменений в движении назвали аварию на пути.
В то же время в КГГА отметили, что коммунальные службы постоянно убирают дороги и обрабатывают их противогололедными средствами. Однако, добавляют, полностью устранить гололед одновременно по всему городу невозможно.
Ликвидация последствий непогоды в столице: смотрите видео
Какую погоду прогнозируют в Киеве?
По данным Укргидрометцентра, до 21 февраля в Киеве и области ожидается снег. В то же время температура опустится до -19 градусов ночью.
Синоптики объяснили, что сначала на погоду будет всплывать высокое атмосферное давление, а затем южный циклон. Он уже принесет снег, но не такие сильные морозы.
На 17 февраля на Киевщине и в столице объявлен желтый уровень опасности и возможна гололедица на дорогах.