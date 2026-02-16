Об этом сообщили местные телеграм-каналы и "КИЕВ24".

Почему в Киеве произошел транспортный коллапс?

В понедельник, 16 февраля, Киевскую область и столицу накрыла непогода. В регионе выпал снег, местами на дорогах образовалась гололедица. Несмотря на работу сотен коммунальщиков вечером столица столкнулась с последствиями непогоды.

Местные жители сообщили телеграм-каналам, что местами в Киеве затруднено движение из-за ДТП и высокого трафика на дорогах. В частности, пробка была на Кольцевой дороге и проспекте Леся Курбаса.

На видео из сети видно, как люди стоят на остановках в ожидании общественного транспорта, но он приезжает полностью заполненный. В то же время цены на такси несколько выросли.

У Киевпастранс проинформировали о задержке автобусов №87 и 108 на улице Березняковской. По состоянию на 19:14 они двигались до проспекта Павла Тычины. Причиной изменений в движении назвали аварию на пути.

В то же время в КГГА отметили, что коммунальные службы постоянно убирают дороги и обрабатывают их противогололедными средствами. Однако, добавляют, полностью устранить гололед одновременно по всему городу невозможно.

