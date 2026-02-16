Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды в Киеве и области
По данным синоптиков, 17 – 21 февраля в Киевской области и столице будет преобладать холодная зимняя погода. Снег в эти дни будет идти большую часть времени. Прогнозируют, что он будет от небольшого до умеренного.
Морозы не оставляют регион, ведь 17 – 19 февраля ночью по области температура составит -12 – -19 градусов. В другие дни морозы ослабнут до -7 – -13 градусов. Уже днем 19 – 21 февраля мороз будет слабым.
Укргидрометцентр объяснил, что в начале недели погоду будет формировать высокое атмосферное давление и холодный воздух с севера. В это время не будет существенных осадков.
Затем на ситуацию будет влиять южный циклон. По данным синоптиков, он принесет снег и несколько слабый мороз, особенно днем.
Ожидается, что в Киеве температура будет колебаться менее резко, чем в области. К морозам и осадкам добавится еще порывистый ветер с севера.
Погода в Киеве до 21 февраля / Инфографика Укргидрометцентра
Какая в Киеве ситуация после непогоды?
В Киеве ночью 16 февраля выпал снег, из-за чего утром образовались пробки на главных магистралях города. По данным КГГА, снег ночью убирали 289 единиц спецтехники и 216 работников для ручной уборки.
Укргидрометцентр ранее также объявил желтый уровень опасности для региона на 17 февраля. На дорогах в этот день возможна гололедица.
В целом последствия морозов, сильных осадков, таяния снега и подтопления фиксируют в большинстве регионов Украины.