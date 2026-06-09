Об этом сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.

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Какие температуры будут в Украине?

Иван Семилит со ссылкой на данные специалистов Укргидрометцентра сообщил, что температура воздуха в Украине на этой неделе в основном составит от 23 до 28 градусов тепла – самые теплые условия ожидаются на юго-востоке и юге.

Распределение будет такое, что на западе будет прохладнее, тогда, когда на востоке будет теплее. За счет того, что с запада к нам будут поступать атмосферные фронты – больше облачности и меньший прогрев приземного слоя воздуха, тогда, когда на востоке больше солнечных прояснений и будет более интенсивный прогрев,

– объяснил он.

По его словам, высокие температуры фиксируют обычно в Харьковской и Луганской областях, поскольку там в целом теплее всего по климатическому распределению. Впрочем, сказать, где будет теплее всего вскоре, пока сложно.

Кроме вышеупомянутого, представитель Укргидрометцентра напомнил, что абсолютный максимум по территории Украины был зафиксирован именно в Луганской области в 2010 году. Тогда столбики термометров повысились до 42 градусов тепла.

Что будет с погодой вскоре?

Напомним, ранее Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что в ближайшие дни погодные условия будут способствовать развитию конвективных процессов, из-за чего днем местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В общем больше всего осадков ожидается в конце рабочей недели. Существенных температурных колебаний не прогнозируют. Такую погоду будут обусловливать атмосферные фронты в поле пониженного давления и влажная теплая воздушная масса.

Игорь Кибальчич сообщал, что в Украине будет преобладать неустойчивая погода с грозовыми дождями, которые периодически будут охватывать большинство областей. Также возможны шквалы и постепенное повышение уровня пожарной опасности в лесах.