Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая будет погода в Украине 10 июня?

По данным синоптиков, погода будет переменно облачной. Ночью будут преобладать сухие условия, однако днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах будет град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Обратите внимание! Из-за вышеупомянутой непогоды в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской, а также западных областях, за исключением Хмельницкой, объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Исключениями станут северные и большинство центральных областей. Также в ночные и утренние часы, кроме западных регионов, возможен туман. Ветер будет переменных направлений и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, зато днем столбики термометров будут показывать от 23 до 28 градусов тепла. В то же время на Закарпатье прогнозируют повышение до 31 градуса тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +23...+25;
  • Ужгород +26...+28;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +25...+27;
  • Тернополь +24...+26;
  • Черновцы +24...+26;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +23...+25;
  • Ровно +24...+26;
  • Житомир +23...+25;
  • Винница +22...+24;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +25...+27;
  • Херсон +24...+26;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +24...+26;
  • Черкассы +24...+26;
  • Чернигов +22...+24;
  • Сумы +24...+26;
  • Полтава +26...+28;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +25...+27;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +26...+28.

Прогноз погоды на 10 июня 2026 года
Погода в Украине на 10 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

В целом в ближайшее время в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, больше всего осадков ожидается в конце рабочей недели. В то же время существенных температурных колебаний не прогнозируют.