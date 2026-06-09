Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая будет погода в Украине 10 июня?

По данным синоптиков, погода будет переменно облачной. Ночью будут преобладать сухие условия, однако днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах будет град и шквалы со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Обратите внимание! Из-за вышеупомянутой непогоды в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской, а также западных областях, за исключением Хмельницкой, объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Исключениями станут северные и большинство центральных областей. Также в ночные и утренние часы, кроме западных регионов, возможен туман. Ветер будет переменных направлений и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла, зато днем столбики термометров будут показывать от 23 до 28 градусов тепла. В то же время на Закарпатье прогнозируют повышение до 31 градуса тепла.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +23...+25;

Ужгород +26...+28;

Львов +23...+25;

Ивано-Франковск +25...+27;

Тернополь +24...+26;

Черновцы +24...+26;

Хмельницкий +23...+25;

Луцк +23...+25;

Ровно +24...+26;

Житомир +23...+25;

Винница +22...+24;

Одесса +21...+23;

Николаев +25...+27;

Херсон +24...+26;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +24...+26;

Черкассы +24...+26;

Чернигов +22...+24;

Сумы +24...+26;

Полтава +26...+28;

Днепр +25...+27;

Запорожье +25...+27;

Донецк +24...+26;

Луганск +25...+27;

Харьков +26...+28.



Погода в Украине на 10 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

В целом в ближайшее время в Украине ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, больше всего осадков ожидается в конце рабочей недели. В то же время существенных температурных колебаний не прогнозируют.